Литва и ФРГ договорились о необходимости усиления восточного фланга НАТО

Арвидас Анушаускас рассказал о важности добавления в регионе натовских ПВО и боевой авиации.

Литва и Германия договорились о необходимости усиления восточного фланга НАТО. Соответствующее заявление в ходе совместной пресс-конференции в Вильнюсе с немецким коллегой Борисом Писториусом заявил военный министр прибалтийской республики Арвидас Анушаускас. Чиновник пояснил, что говорит о важности дислокации дополнительных систем противовоздушной обороны и западных истребителей.

Мы с Германией договорились о необходимости усилить противовоздушную оборону восточного фланга НАТО и, без сомнения, это должно включать, на наш взгляд, дислокацию не только дополнительных истребителей союзников, но и средств противовоздушной обороны. Арвидас Анушаускас, глава Минобороны Литвы

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Фото и видео: YouTube / Lietuvos nacionalinis radijas ir televizija