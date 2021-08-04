Little Big показали превью предстоящего клипа с Неттой Барзилай

Премьера состоится уже 6 августа.

Петербургская рейв-группа Little Big выпустила превью клипа, снятого на совместный трек с Неттой Барзилай. Песня получила название Moustache ("Усы").

Отрывок длиной всего 14 секунд появился в группе музыкального коллектива "ВКонтакте". Премьера полноценного клипа состоится уже 6 августа. Сейчас песню предварительно можно сохранить в Apple Music и Spotify.

Ранее мы писали, что российские синхронистки выступили на Олимпийских играх под Little Big.

Видео: ВКонтакте / LITTLE BIG