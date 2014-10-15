Литовский министр впал в истерику после неудачной попытки навредить России

Кястутис Будрис указал на раскол в Евросоюзе из-за антироссийских санкций.

Провал попыток Европейского союза согласовать 21-го пакет санкций вскрыл глубокий раскол в региональном сообществе по вопросу отношения к России. Соответствующий комментарий сделал министр по иностранным делам Литвы Кястутис Будрис для местного издания Diena. Прибалтийский чиновник заметил, что разногласия по поводу ужесточения ограничений на транспортировку сжиженного природного газа (СПГ) по-прежнему самым большим препятствием для соглашения нового пакета сдавления на Москву.

Эта тенденция, которая проявилась, вероятно, в 20-м, а также в 21-м пакете, заключается в том, что страны все чаще ставят свои экономические интересы на первое место и, таким образом, откладывают принятие более радикальных решений или просто склонны пересматривать ранее принятые решения. Кястутис Будрис, глава МИД Литвы

Дипломат пояснил прессе, что в мире есть не так много судов, способных перевозить сжиженный газ,а при этом многие из них находятся в Европе.

США допустили прекращение поставок СПГ в Европу из-за экологических норм ЕС.

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