Лихачев: "Росатом" оптимистичен в отношении сотрудничества со странами АТР

Глава "Росатома" рассказал о взаимодействии с Индией, КНР и Юго-Восточной Азией.

Генеральный директор государственной корпорации "Росатом" Алексей Лихачев заявил, что ео компан ия оптимистично растроена в отношении сотрудничества со странами Азиатско-Тихоокеанского региона. Он добавил, что давление на страну не могло не сказаться на взаимодействии с регионом АТР. В настоящее время наращиваются контакты с Китаем и Индией.

...Не могли повлиять, скажем честно. Вот эта волна, связанная с попыткой "запретить" нашу страну, проекты, так или иначе докатилась до региона. По-разному страны реагируют на эти попытки, но в целом, если говорить про регион АТР, мы испытываем чувство оптимизма.



Алексей Лихачев, глава "Росатома"

Эксперт добавил, что все совместные проекты с китайской стороной реализуются или опережающими темпами, или точно в срок. С Пекином "Росатом" обсуждвет новые площадки и направления контактов. Аналогичная ситуация связана с Индией. Интерес в расширении контактов проявляют в Южной Корее, Вьетнаме, Мьянме и другие страны Юго-Восточной Азии.

Лихачев заявил, что у России нет других путей, кроме технологического суверенитета.

Фото и видео: Восточный экономический форум