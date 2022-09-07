Лихачев заявил, что у России нет других путей, кроме технологического суверенитета

В "Росатоме" вспомнили о том,что СССР был обязан добиться мирового паритета.

Генеральный директор государственный директор компании "Росатом" Алексей Лихачев заявил на сессии Восточного экономического форума, что у страны нет других путей, кроме технологического суверенитета. Этот путь специалист назвал безальтернативным. Он повторяет ситуацию, которая складывалась в вопросе развития атомного проекта на территории Советского союза, который обеспечил государству мировой паритет.

В чем поколенческий вызов этих месяцев? Только так же, как в 40-х годах у наших предшественников не было никакой альтернативы, обеспечить мировой паритет, <…> иначе бы не было ни страны нашей, ни народа. И в каком-то смысле у нашего поколения нет альтернативы технологическому суверенитету. Алексей Лихачев, глава "Росатома"

Эксперт считает энергетику ключевым элементом, подобным кровеносной системе человека или финансам в экономической системе. Глава "Росатома" уточнил, что в любом случае, начиная от проверенных мощных решений и заканчивая инновационными проектами, требуется стать полностью импорта независимыми. В "Росатоме" не исключают, что Дальний Восток может быть наилучшим полигоном для апробации и тиражирования подобных технических новинок.

Лихачев допустил, что в мире может не появится аналогов ПАТЭС "Академик Ломоносов".

Фото и видео: Восточный экономический форум