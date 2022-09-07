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Лихачев допустил, что в мире может не появится аналогов ПАТЭС "Академик Ломоносов”

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Глава "Росатома" рассказал о проекте плавучей атомной теплоэлектростанции.

Генеральный директор "Росатома" Алексей Лихачев допустил, что в мире может не появится аналогов ПАТЭС (плавучей атомной теплоэлектростанции)  "Академик Ломоносов". Соответствующее заявление эксперт сделал на сессии Восточного экономического форума. Он добавил, что на текущий момент нет оснований считать, что у проекта существует аналог.

Есть уникальное решение: оно и малое, и модульное, потому что два реактора, оно и плавучее. Ничего такого в мире нет. Нет и, скорее всего, не будет.

Дмитрий Лихачев, глава "Росатома"

Российский чиновник напомнил коллегам о том, что государственная корпорация не стоит на месте, так как мощность модернизированного варианта станции увеличилась практически в два раза. Также специалисты оптимизировали площади и помещения проекта.

Лихачев: коллапс в энергетике ЕС вызван взаимоисключающими решениями.

Фото и видео: Восточный экономический форум

Теги: академик ломоносов, алексей лихачев, вэф, росатом
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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