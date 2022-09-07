Лихачев: коллапс в энергетике ЕС вызван взаимоисключающими решениями

В "Росатоме" призвали сохранять баланс триады принципов.

Генеральный директор компании "Росатом "Дмитрий Лихачев заявил, что коллапс в энергетике Евросоюза вызван взаимоисключающими решениями руководства регионального содружества. Такой информацией специалист поделился на сессии Восточного экономического форума. Эксперт полагает, что последние три года в мире фиксируется нарушение базовых принципов развития в современной энергетической системе. Речь идет об экологичности, стабильности и экономической привлекательности.

Принимаются абсолютно эклектичные, абсолютно взаимоисключающие решения в сфере энергетики, которые приводят не просто к ухудшению положения, а реальному экономическому и энергетическому коллапсу. Алексей Лихачев, глава "Ростатома"

Эксперт напомнил коллегам о том, что нельзя вырывать из контекста указанной триады тот или иной параметр, так как на них следует смотреть исключительно в сочетании. Лихачев заметил, что если перегружать повестку в сторону одного из элементов, то сразу же можно наблюдать диспропорцию. Далее этот негативный фактор усилился за счет пандемии ковида, на фоне специальной военной операции.

В Петербурге началось производство оборудования для египетской АЭС.

Фото и видео: Восточный экономический форум