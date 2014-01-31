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В Петербурге началось производство оборудования для египетской АЭС
Сегодня, 18:00
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В Петербурге началось производство оборудования для египетской АЭС

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Новая атомная станция обеспечит Египет "зеленой" и устойчивой энергией на сотню лет. 

В Петербурге на площадке Росатома стартовало производство оборудования для египетской АЭС "Эль-Дабаа". Об этом рассказал генеральный директор корпорации "Росатом" Алексей Лихачев ТАСС. 

Сейчас специалисты занимаются корпусом реактора для энергоблока № 1. По словам Лихачева, новая атомная станция обеспечит Египет "зеленой" и устойчивой энергией на сотню лет. 

Известно, что строительство АЭС в Египте началось этим летом. Проект планируют сдать в 2030 году.

Ранее на Piter.tv: Росатом намерен производить "многоразовые" ветрогенераторы.

Фото: Piter.tv

 

Теги: алексей лихачев, аэс эль-дабаа, производство оборудования, росатом
Категории: Лента новостей, Картина дня, Новости СПб,

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