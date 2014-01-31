В Петербурге началось производство оборудования для египетской АЭС

Новая атомная станция обеспечит Египет "зеленой" и устойчивой энергией на сотню лет.

В Петербурге на площадке Росатома стартовало производство оборудования для египетской АЭС "Эль-Дабаа". Об этом рассказал генеральный директор корпорации "Росатом" Алексей Лихачев ТАСС.

Сейчас специалисты занимаются корпусом реактора для энергоблока № 1. По словам Лихачева, новая атомная станция обеспечит Египет "зеленой" и устойчивой энергией на сотню лет.

Известно, что строительство АЭС в Египте началось этим летом. Проект планируют сдать в 2030 году.

Ранее на Piter.tv: Росатом намерен производить "многоразовые" ветрогенераторы.

Фото: Piter.tv