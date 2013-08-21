Лихачев усомнился, что Киев сам поддержит создание зоны безопасности у ЗАЭС

В "Росатоме" призвали наставников Украины "дать сигнал"киевскому режиму.

Глава "Росатома" Алексей Лихачев усомнился в том, что киевский режим самостоятельно поддержит создание зоны безопасности около территории Запорожской атомной электростанции. При этом в России видят перспективы решения проблемы и ведут с руководством и аналитиками МАГАТЭ (Международного агентства по атомной энергии) необходимые консультации. Москва призывает западных кураторов и наставников Украины подключиться к проработке решения.

Мы в нее (перспективу) верим. Она нам нужна. Параметры ее понятны, разговор об этом с господином Рафаэлем Гросси был. К этой модели мы готовы. Думаю, что руководство МАГАТЭ нас слышит. Алексей Лихачев, глава "Росатома"

Эксперт напомнил СМИ о том, что основополагающий принцип заключается в том, что ни одна пуля, ни один снаряд, ни одна ракета, ни одна диверсионная группа не должны приближаться к режимному объекту в Запорожской области. В ответ на это Вооруженные силы России готовы отказаться от расположения на ЗАЭС наступательных видов вооружений, ударных боевых сил, а применять исключительно средства для личной, физической защиты и охраны станции.

Рябков: Россия и США пока не планируют никаких контактов на высоком уровне.

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