Лихачев: строительство АЭС "Аккую" не останавливалась ни на день в период пандемии

Глава "Росатома" рассказал о процессе строительства первого реактора АЭС в Турции.

Глава государственной корпорации "Росатом" Алексей Лихачев заявил о том, что строительство АЭС "Аккую" на территории Турции не останавливалась ни на день в период пандемии. Такое заявление чиновник сделал в эфире телеканала "Россия-24". Специалист добавил, что первый реактор атомной энергетической станции возводится с опережением сроков, указанных в межправительственных документах.

На нем действительно очень мощная мобилизация и российских строительных сил, и турецкого подрядчика. За последние полтора года ни на один час стройка не останавливалась. Пандемическая ситуация всегда была под контролем, мы не допустили никаких всплесков. Алексей Лихачев, глава "Росатома"

Эксперт рассчитывает на то, что проект станет крепким флагманом в вопросах российско-турецкого сотрудничества. Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подчеркнул, что рассчитывает на ввод в эксплуатацию первого реактора АЭС "Аккую" к маю 2023 года.

Фото: Kremlin.ru

Фото и видео: YouTube / Россия-24