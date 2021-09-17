Эрдоган назвал сроки строительства первого реактора АЭС "Аккую"

Турция рассчитывает построить первый реактор АЭС "Аккую" к маю 2023 год. Об этом сообщил президент республики Тайип Эрдоган. Глава государства добавил, что сейчас на АЭС работают 3 тысячи российских и 10 тысяч турецких инженеров.
АЭС "Аккую" — первая атомная электростанция в Турции. Проект включает в себя четыре энергоблока с реакторами российского дизайна. Мощность каждого энергоблока АЭС составит 1200 МВт.
А марте этого года президент России Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган дали старт началу строительства третьего блока АЭС "Аккую" в Турции. Лидеры двух государств запустили заливку "первого бетона".
Видео: YouTube / Anadolu Ajansı
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