Эрдоган назвал сроки строительства первого реактора АЭС "Аккую"

Эрдоган заявлял, что АЭС "Аккую" позволила Турции совершить прорыв в сфере энергетики.

Турция рассчитывает построить первый реактор АЭС "Аккую" к маю 2023 год. Об этом сообщил президент республики Тайип Эрдоган. Глава государства добавил, что сейчас на АЭС работают 3 тысячи российских и 10 тысяч турецких инженеров.



АЭС "Аккую" — первая атомная электростанция в Турции. Проект включает в себя четыре энергоблока с реакторами российского дизайна. Мощность каждого энергоблока АЭС составит 1200 МВт.

А марте этого года президент России Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган дали старт началу строительства третьего блока АЭС "Аккую" в Турции. Лидеры двух государств запустили заливку "первого бетона".

Видео: YouTube / Anadolu Ajansı