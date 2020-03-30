Лихачев: партнеров Росатома запугивают, чтобы сократить экспорт госкорпорации

В госкорпорации оценили попытки ряда стран влиять на мировую энергетику.

Международных партнеров государственной корпорации "Росатом" запугивают в целях того, чтобы максимально сократить российский атомный экспорт на планете. Соответствующей информацией генеральный директор государственной корпорации Алексей Лихачев поделился, выступая на сессии "Технологический суверенитет и низкоуглеродная энергетика: взгляд в завтрашний день", организованной в рамках Российской энергетической недели.

Надо сказать честно - наших партнеров запугивают, не просто дискутируют и спорят, а запугивают, чтобы максимально сократить экспорт Росатома в эти страны. Спасибо огромное этим нашим партнерам, нашим друзьям, политическим лидерам, которые справляются с этим давлением Алексей Лихачев, глава "Росатома"

Эксперт счет основным фактором угрозы в энергетической отрасли - использование мировой атомной семьи, глобального рынка атомных технологий в интересах определенных государств. Такая ситуация для компании из РФ считается неприемлимой.

В Росатоме рассказали о заказе примерно на 50 энергоблоков малых АЭС.

Фото и видео: Российская энергетическая неделя