В Росатоме рассказали о заказе примерно на 50 энергоблоков малых АЭС

Алексей Лихачев рассказал о работе компании.

Государственная корпорация "Росатом" имеет заказ внутри страны примерно на 30 энергоблоков атомных станций малой мощности (АСММ) и на 20 энергоблоков за границей. Соответствующей информацией генеральный директор государственной корпорации Алексей Лихачев поделился, выступая на сессии "Технологический суверенитет и низкоуглеродная энергетика: взгляд в завтрашний день", организованной в рамках Российской энергетической недели.

Мы их совершенствуем от единиц мегаватт до сотен, в зависимости от пожеланий клиента. И конечно же, у нас есть востребованные площадки, удаленные: Арктика, Сибирь, Якутия, Северный морской путь... Алексей Лихачев, глава "Росатома"

Известно, что первый проект сооружения АСММ российского дизайна сформирована на базе новейшей реакторной установки РИТМ-200 реализуется АО "РАОС", расположенной в поселке Усть-Куйга Усть-Янского района Республики Саха.

Лихачев заявил, что РФ первой в мире построит ядерную энергетику нового поколения.

Фото и видео: Российская энергетическая неделя