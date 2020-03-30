Лихачев заявил, что РФ первой в мире построит ядерную энергетику нового поколения

Глава "Росатома" рассказал о проекте строительства под Томском.

Россия первой на планете создаст реальный объект ядерной энергетики четвертого поколения с замкнутым ядерным топливным циклом (ЗЯТЦ). При этом страна с 2032-2034 года начнет тиражировать собственные промышленные энергетические комплексы. Соответствующей информацией генеральный директор государственной корпорации Алексей Лихачев поделился, выступая на сессии "Технологический суверенитет и низкоуглеродная энергетика: взгляд в завтрашний день", организованной в рамках Российской энергетической недели.

Мы <...> первые на планете создадим реальный объект атомной энергетики 4-го поколения с ЗЯТЦ. Таким образом, в моем понимании, начиная с года 2032-2034-го мы начнем тиражировать строительство не отдельных блоков, а промышленных энергетических комплексов, двухкомпонентных, куда будут входить и быстрые, и тепловые реакторы. Алексей Лихачев, глава "Росатома"

Напомним, что под городом Томском впервые в мировой практике на одной площадке создаются атомные электростанции с быстрым реактором и пристанционный замкнутый ядерный топливный цикл. Известно, что облученное топливо после переработки будет отправляться на рефабрикацию с многократным рециклом делящихся материалов. За счет такого процесса система станет практически автономной и независимой от внешних поставок энергетических ресурсов.

Лихачев назвал три основные тенденции в мировой энергетике за последние годы.

Фото и видео: Российская энергетическая неделя