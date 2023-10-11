Лихачев назвал три основные тенденции в мировой энергетике за последние годы

В "Росатоме" оценили последние тенденции в глобальной энергетике.

Глава "Росатома" назвал три фактора, оказавших наибольшее влияние на мировую энергетику в последние годы. В первую очередь речь идет о преодолении так называемого постфукусимского синдрома, уход от "вульгарного толкования" понятия "зеленая энергетика" и изменение мировой энергетической логистики. Соответствующей информацией генеральный директор государственной корпорации Алексей Лихачев поделился, выступая на сессии "Технологический суверенитет и низкоуглеродная энергетика: взгляд в завтрашний день", организованной в рамках Российской энергетической недели.

Давайте подумаем все-таки о горизонте последних пяти-семи лет. Что произошло как в целом в мире, в мировой энергетической системе, так и в атомной энергетике, в частности. Я бы сейчас так назвал три тенденции. Первая: полностью преодолен постфукусимский синдром. Алексей Лихачев, глава "Росатома"

Эксперт пояснил коллегам, что на текущий момент такой синдром преодолен и психологически, и юридически. В частности, речь идет о том, что международные и местные регуляторы "погрузили" необходимые требования и набор элементов безопасности, которые позволяют далее считать атомную энергетику безопасной, комфортной, востребованной у общества. Следующим фактором является остановка в трактовании "зеленой энергетики"как энергии исключительно солнца и ветра. В "Росатоме" добавили, что невозможно выделить единственный источник, который поможет решить проблему дефицита энергетики и климатического кризиса. Далее следует тенденция последних трех-четырех лет. Речь идет о развале глобальной логистики и появления "горячих точек" по всему миру.

Росатом договорился со странами о тиражировании модели "Аккую" при строительстве АЭС.

Фото и видео: Российская энергетическая неделя