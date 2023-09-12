Росатом договорился со странами о тиражировании модели "Аккую" при строительстве АЭС

Алексей Лихачев рассказал о работе над созданием проектов по типу BOO (Build-Own-Operate).

Государственная корпорация "Росатом" имеет договоренности с рядом стран о тиражировании модели проекта АЭС "Аккую". Соответствующее заявление сделал генеральный директор госкорпорации Алексей Лихачев, выступая на сессии "Передовые российские технологии для обеспечения технологического суверенитета и развития Дальнего Востока и Арктики", организованной на VIII Восточном экономическом форуме.

Турецкий проект "Аккую нуклеар" - это типичный проект BOO (Build-Own-Operate) когда мы строим, мы эксплуатируем, и продуктом является не атомная станция, а электроэнергия. И сейчас с рядом стран есть договоренности о тиражировании этого подхода. Алексей Лихачев, глава "Росатома"

Напомнис, что "Аккую" представляет из себя первую атомную электростанцию, которая создается на территории Турции. Проект полностью финансируется российской стороной. Государственная корпорация "Росатом" является мажоритарным акционером компании "Аккую нуклеар", которая в свою очередь приняла на себя международные обязательства по проектированию, строительству, обслуживанию, эксплуатации и выводу из эксплуатации данной АЭС.Сооружение заявлено как первый проект в мировой атомной отрасли, реализуемый по модели BOO.

В Росатоме заявили, что госкорпорация опережает конкурентов на 10-12 лет.

Фото и видео: Восточный экономический форум