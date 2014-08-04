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В Росатоме заявили, что госкорпорация опережает конкурентов на 10-12 лет

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По словам гендиректора Росатома, технологических ограничений для расширения своего экспорта госкорпорация не видит.

Генеральный директор Росатома Алексей Лихачев заявил, что госкорпорация опережает конкурентов на 10-12 лет. Об этом он сказал на VIII Восточном экономическом форуме, который проходит во Владивостоке.

По его словам, все, что существует у конкурентов на бумаге, у Росатома есть в стендах и НИОКРах, а также в референтных проектах. Лихачев подчеркнул, что технологических ограничений для расширения своего экспорта госкорпорация не видит.

То давление, которое есть, скорее заставляет нас и наших партнеров бежать быстрее, чем сдерживает развитие.

Алексей Лихачев, генеральный директор Росатома

Ранее Лихачев заявил, что вдоль СМП и на Дальнем Востоке потребуется 10-15 плавучих атомных энергоблоков.

Видео: Восточный экономический форум

Теги: алексей лихачев, конкуренция, росатом
Категории: Лента новостей, Новости России,

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