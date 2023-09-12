Лихачев: вдоль СМП и на Дальнем Востоке потребуется 10-15 плавучих атомных энергоблоков

Глава "Росатома" оценил развитие региона.

Потребность в плавучих атомных энергетических блоках, размещенных вдоль Северного морского пути и на Дальнем Востоке может составить 10-15 единицах на ближайшие десять лет. Соответствующее заявление в рамках выступления на профильной сессии "Передовые российские технологии для обеспечения технологического суверенитета и развития Дальнего Востока и Арктики", организованного на полях Восточного экономического форума, сделал генеральный директор государственной корпорации "Росатом" Алексей Лихачев.

По самым мягким оценкам мы видим потребность в плавучих атомных энергоблоках вдоль СМП и на Дальнем Востоке - до 15 штук, это по самым скромным подсчетам, на ближайшие 10-15 лет. Алексей Лихачев, глава "Росатома"

Напомним, что VIII Восточный экономический форум проводится на территории города Владивостока в период с 10 по 13 сентября 2023 года. Девизом данного мероприятия является фраза "На пути к сотрудничеству, миру и процветанию". Организатором события выступает Фонд Росконгресс.

Лихачев рассказал о развитии "Росатома".

Фото и видео: Восточный экономический форум