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Лихачев рассказал о развитии "Росатома"
Сегодня, 14:42
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Лихачев рассказал о развитии "Росатома"

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По его словам, госкорпорация сохраняет позитивные тенденции развития с учетом текущей геополитической ситуации.

Генеральный директор "Росатома" Алексей Лихачев на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным рассказал о развитии госкорпорации. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.

По словам Лихачева, "Росатом" сохраняет все позитивные тенденции развития с учетом текущей геополитической ситуации. Он подчеркнул, что госкорпорация прошла первую половину 2023 года уверенно, а гособоронзаказ будет выполнен на 100% вместе с федеральными проектами.

Ранее Путин заявил о росте рынка продуктов с ИИ.

Фото: kremlin.ru

Теги: алексей лихачев, владимир путин, президент россии, развитие, росатом
Категории: Лента новостей, Новости России,

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