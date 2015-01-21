Лихачев рассказал о развитии "Росатома"

По его словам, госкорпорация сохраняет позитивные тенденции развития с учетом текущей геополитической ситуации.

Генеральный директор "Росатома" Алексей Лихачев на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным рассказал о развитии госкорпорации. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.

По словам Лихачева, "Росатом" сохраняет все позитивные тенденции развития с учетом текущей геополитической ситуации. Он подчеркнул, что госкорпорация прошла первую половину 2023 года уверенно, а гособоронзаказ будет выполнен на 100% вместе с федеральными проектами.

Ранее Путин заявил о росте рынка продуктов с ИИ.

Фото: kremlin.ru