Лихачев рассказал о развитии "Росатома"

Генеральный директор "Росатома" Алексей Лихачев на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным рассказал о развитии госкорпорации. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.
По словам Лихачева, "Росатом" сохраняет все позитивные тенденции развития с учетом текущей геополитической ситуации. Он подчеркнул, что госкорпорация прошла первую половину 2023 года уверенно, а гособоронзаказ будет выполнен на 100% вместе с федеральными проектами.
Ранее Путин заявил о росте рынка продуктов с ИИ.
Фото: kremlin.ru
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