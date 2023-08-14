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Путин заявил о росте рынка продуктов с ИИ

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Он подчеркнул, что Москве есть что предложить в прорывных и перспективных направлениях.

Президент России Владимир Путин заявил о росте рынка продуктов с искусственным интеллектом. Об этом он сказал в видеообращении к участникам военно-технического форума "Армия-2023".

Глава государства призвал обратить внимание на инновационную гражданскую продукцию отечественных предприятий ОПК. К ней президент отнес катера, вертолеты и беспилотники. Он подчеркнул, что Москве есть что предложить в прорывных и перспективных направлениях.

Год от года у нас растет объем рынка продуктов, в которых используются технологии искусственного интеллекта.

Владимир Путин, президент России

Ранее Путин предложил иностранным компаниям развивать сотрудничество в сфере ВТС.

Видео: kremlin.ru

Теги: владимир путин, искусственный интеллект, президент россии, продукция, рынок
Категории: Лента новостей, Новости России,

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