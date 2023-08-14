По словам главы государства, Москва открыта к углублению равноправного технологического партнерства с другими странами.

Президент РФ Владимир Путин предложил иностранным компаниям развивать сотрудничество в сфере ВТС. Об этом он заявил в видеообращении к участникам военно-технического форума "Армия-2023".

По словам главы государства, Москва открыта к углублению равноправного технологического партнерства с другими странами. Он подчеркнул, что в стране готовы сотрудничать с теми, кто считает важным вместе строить равную неделимую систему безопасности

Предлагаем нашим партнерам широкий выбор современных образцов оружия практически всех видов и типов. В том числе это новейшие системы управления, разведки, высокоточное оружие и робототехника. Владимир Путин, президент РФ

Ранее Путин назвал строительную отрасль в России локомотивом национальной экономики.

Видео: kremlin.ru