Путин назвал строительную отрасль в России локомотивом национальной экономики

По его словам, несмотря на сложившуюся непростую ситуацию, строительная отрасль демонстрирует свою эффективность.

Президент РФ Владимир Путин назвал строительную отрасль в стране локомотивом национальной экономики. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.

Глава государства поздравил строителей с их профессиональным праздником. По его словам, несмотря на сложившуюся непростую ситуацию, строительная отрасль демонстрирует свою эффективность. Также Путин заявил, что в России благодаря широкому внедрению передовых технологий растут объемы жилищного строительства. Президент отметил самоотверженную работу строителей в новых регионах страны.

Ранее Путин на совещании с Совбезом предложил обсудить информационную безопасность.

Фото: kremlin.ru