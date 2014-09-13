  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Путин назвал строительную отрасль в России локомотивом национальной экономики
Сегодня, 10:40
153
d_s_sarkisov Добавить в Яндекс.Новости

Путин назвал строительную отрасль в России локомотивом национальной экономики

0 0

По его словам, несмотря на сложившуюся непростую ситуацию, строительная отрасль демонстрирует свою эффективность.

Президент РФ Владимир Путин назвал строительную отрасль в стране локомотивом национальной экономики. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.

Глава государства поздравил строителей с их профессиональным праздником. По его словам, несмотря на сложившуюся непростую ситуацию, строительная отрасль демонстрирует свою эффективность. Также Путин заявил, что в России благодаря широкому внедрению передовых технологий растут объемы жилищного строительства. Президент отметил самоотверженную работу строителей в новых регионах страны.

Ранее Путин на совещании с Совбезом предложил обсудить информационную безопасность.

Фото: kremlin.ru

Теги: владимир путин, поздравление, президент россии, строительство
Категории: Лента новостей, Новости России,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии