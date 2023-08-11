Путин на совещании с Совбезом предложил обсудить информационную безопасность

Он подчеркнул, что это очень важная тема с учетом специфики сегодняшней ситуации.

Президент РФ Владимир Путин провел оперативное совещание с членами Совбеза. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

Глава государства предложил обсудить вопросы информационной безопасности. Он подчеркнул, что это очень важная тема с учетом специфики сегодняшней ситуации, который стоит уделить особое внимание

Обсудим с вами вопрос работы в сфере информационного пространства применительно к обеспечению безопасности государства в современных условиях. Владимир Путин, президент РФ

Ранее мы сообщали, что Путин одобрил предложение передать ВТБ контрольный пакет акций ОСК.

Видео: kremlin.ru