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Путин на совещании с Совбезом предложил обсудить информационную безопасность

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Он подчеркнул, что это очень важная тема с учетом специфики сегодняшней ситуации.

Президент РФ Владимир Путин провел оперативное совещание с членами Совбеза. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

Глава государства предложил обсудить вопросы информационной безопасности. Он подчеркнул, что это очень важная тема с учетом специфики сегодняшней ситуации, который стоит уделить особое внимание

Обсудим с вами вопрос работы в сфере информационного пространства применительно к обеспечению безопасности государства в современных условиях.

Владимир Путин, президент РФ

Ранее мы сообщали, что Путин одобрил предложение передать ВТБ контрольный пакет акций ОСК.

Видео: kremlin.ru

Теги: владимир путин, информационная безопасность, президент россии, совбез
Категории: Лента новостей, Новости России,

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