Путин на совещании с Совбезом предложил обсудить информационную безопасность

Президент РФ Владимир Путин провел оперативное совещание с членами Совбеза. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.
Глава государства предложил обсудить вопросы информационной безопасности. Он подчеркнул, что это очень важная тема с учетом специфики сегодняшней ситуации, который стоит уделить особое внимание
Обсудим с вами вопрос работы в сфере информационного пространства применительно к обеспечению безопасности государства в современных условиях.
Владимир Путин, президент РФ
Ранее мы сообщали, что Путин одобрил предложение передать ВТБ контрольный пакет акций ОСК.
Видео: kremlin.ru
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