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Лидер демократов в Сенате считает, что процесс импичмента Трампа пройдет быстро
Сегодня, 9:38
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matveyvn

Лидер демократов в Сенате считает, что процесс импичмента Трампа пройдет быстро

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На большом числе свидетелей настаивают демократы.

Лидер демократов в Сенате Чак Шумер считает, что процесс импичмента бывшего президента США Дональда Трампа пройдет быстро, так как не нуждается в привлечении большого количества свидетелей.

Суд над Трампом будет проведен надлежащим образом, но относительно быстро.

Чак Шумер, лидер демократов в Сенате

При этом, по его словам, до сих пор не принято окончательное решение о количестве привлекаемых свидетелей. На большом числе настаивают демократы. Республиканцы выступают против.

Ранее Байден усомнился в успехе импичмента Трампу.

Фото: pixabay.com

Теги: импичмент трампа, сенат, сша
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости,

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