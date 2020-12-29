Лидер демократов в Сенате считает, что процесс импичмента Трампа пройдет быстро

Лидер демократов в Сенате Чак Шумер считает, что процесс импичмента бывшего президента США Дональда Трампа пройдет быстро, так как не нуждается в привлечении большого количества свидетелей.
Суд над Трампом будет проведен надлежащим образом, но относительно быстро.
Чак Шумер, лидер демократов в Сенате
При этом, по его словам, до сих пор не принято окончательное решение о количестве привлекаемых свидетелей. На большом числе настаивают демократы. Республиканцы выступают против.
Ранее Байден усомнился в успехе импичмента Трампу.
Фото: pixabay.com
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