Байден усомнился в успехе импичмента Трампу

При этом, считает Байден, отсутствие процесса импичмента было бы худшим сценарием.

Президент США Джо Байден усомнился в успехе импичмента бывшему главе государства Дональду Трампу. Об этом сообщает CNN.

Байден сомневается в том, что импичмент не наберёт достаточное количество голосов в сенате США — из-за того, что республиканцы откажутся голосовать против Трампа. Президент подчеркнул, что этот процесс отразится на формировании его кабинета в сенате. При этом, считает Байден, отсутствие процесса импичмента было бы худшим сценарием.

По мнению главы государства, результат мог бы быть другим, если бы Дональду Трампу оставалось работать на посту президента ещё полгода.

Ранее мы писали, что Трамп открыл во Флориде "офис бывшего президента".

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