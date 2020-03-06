Лидер буддистов Бурятии заявил о связи коронавируса и смутного времени. Местный лама считает, что пневмония нового типа символизирует период смуты. Об этом Сангхи России хамбо лама Дамба Аюшеев рассказал "Тайге.инфо". Специалист уверен, что жителям страны необходимо обратиться к традиционной медицине буддизма. Он напомнил, что этому искусству уже более трех тысяч лет.
Потому у нас есть уверенность защитить себя от многих вызовов
прокомментировал эксперт
Ранее семь россиян с Diamond Princess выписали из больницы во Владивостоке.
Видео: YouTube/ITV News
Обсуждение ( 0 )