Он призвал людей лечиться традиционной медициной.

Лидер буддистов Бурятии заявил о связи коронавируса и смутного времени. Местный лама считает, что пневмония нового типа символизирует период смуты. Об этом Сангхи России хамбо лама Дамба Аюшеев рассказал "Тайге.инфо". Специалист уверен, что жителям страны необходимо обратиться к традиционной медицине буддизма. Он напомнил, что этому искусству уже более трех тысяч лет.

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Видео: YouTube/ITV News