Лидер боснийских сербов Додик оценил возможность оплаты газа в нацвалютах

Милорад Додик заявил о готовности согласиться на все условия "Газпрома".

Лидер боснийских сербов Милорад Додик оценил возможность оплаты газа в национальных валютах. Об этом политик упомянул в ходе интервью с журналистами "РИА Новостей". Он подчеркнул, что Республика Сербская готова покупать российский природный газ на тех условиях, которые выдвинет компания-поставщик "Газпром". В частности, это касается и операций по торговле. При этом до сегодняшнего момента оплата осуществлялась в американских долларах или евро.

Что касается валюты, мы примем те условия, которые нам озвучит "Газпром". Мы с пониманием относимся к сложившейся ситуации, поэтому согласимся на то предложение. Милорад Додик, политик

Эксперт добавил, что стране важно продолжать торговые отношения по газу по той стоимости, что была заранее согласована с российским "Газпромом". Стороны подтвердили планы по взаимному сотрудничеству и ранее озвученным ценам.

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Фото и видео: Telegram / РИА Новости