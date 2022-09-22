Додик: вступление Боснии и Герцеговины в НАТО невозможно

Милорад Додик уточнил, что проект не пройдет согласование в местном парламенте.

Вступление Боснии и Герцеговины в НАТО невозможно потому, что Республика Сербская будет возражать против этого. Соответствующее заявление в ходе интервью с журналистами "РИА Новостей" сделал лидер местных сербов Милорад Додик.

Это является нашей постоянной позицией, несмотря на все события на глобальной сцене, на давление и на различные факторы, которые подталкивают к подобному решению о вступлении в НАТО. Милорад Додик, эксперт

Политик считает, что народ Республики Сербской имеет свое решение по этому поводу. В том числе, соответствующее постановление приняли депутаты из Народной Скупщины. Милорад Додик подчеркнул, что процедура по вступлению БиГ в Североатлантическиц альянс должна была как минимум преодолеть шаги в парламенте. Эксперт уверен, что через местный законодательный орган этот документ не пройдет.

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Фото и видео: Telegram / РИА Новости