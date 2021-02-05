Продюсером музыкального видео выступил Илья Найшулер.

Лидер System of a Down выпустил клип с российской актрисой Сашей Бортич. Музыкальное видео доступно на YouTube-канале исполнителя. Песня Серж Танкяна получила название Elasticity.

В кадре российская актриса сначала сидит в длинной очереди, а после - начинает вступать в конфликт с окружающими людьми, включая охранника. В конце клипа героиня решает покинуть помещение, но начинает лишь бегать по кругу. В результате у Бортич получается сбежать через окно. В комментариях к ролику пользователи отметили, что все происходящее в каре напоминает типичный день в поликлинике.

Известно, что режиссером видео выступил Владислав Каптур, а продюсером — Илья Найшулер. Последний работал над клипами группы "Ленинград", а также над российским фильмом "Хардкор".

Карин Ованнисян снял документалку о вокалисте группы System of a Down Серже Танкяне.

Фото и видео: YouTube/serjtankian



