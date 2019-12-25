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Карин Ованнисян снял документалку о вокалисте группы System of a Down Серже Танкяне
Сегодня, 10:29
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Alena_Zinovieva

Карин Ованнисян снял документалку о вокалисте группы System of a Down Серже Танкяне

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В фильме расскажут о 30 последних годах жизни музыканта.

Вокалист группы System of a Down Серж Танкян стал героем документального фильма. Картина выйдет под названием Truth To Power. Об этом сообщает издание NME.

По словам самого Танкяна, история охватит 30 лет его жизни и расскажет о путешествии между музыкой и гражданской активностью, в том числе участии в протестах в Армении в 2018 году.

Премьера фильма состоится 19 февраля 2021 года. В нем представят две новые композиции System of a Down.

Ранее мы писали, что на "Ленфильме" состоится показ картины о 28 театрах Петербурга.

Фото: Википедия

Теги: system of a down, документальный фильм, серж танкян
Категории: Лента новостей, Мировые новости, Культура, Кино,

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