Карин Ованнисян снял документалку о вокалисте группы System of a Down Серже Танкяне

Вокалист группы System of a Down Серж Танкян стал героем документального фильма. Картина выйдет под названием Truth To Power. Об этом сообщает издание NME.

По словам самого Танкяна, история охватит 30 лет его жизни и расскажет о путешествии между музыкой и гражданской активностью, в том числе участии в протестах в Армении в 2018 году.

Премьера фильма состоится 19 февраля 2021 года. В нем представят две новые композиции System of a Down.

Фото: Википедия