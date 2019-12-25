На "Ленфильме" состоится показ картины о 28 театрах Петербурга

В четверг, 17 декабря, в Петербурге на "Ленфильме" покажут картину о 28 театрах Северной столицы. Об этом рассказали в пресс-службе студии.
Фильм получил название "Петербургские театры". Эксперты отметили, что эта кинолента является первой попыткой отразить на экране театральную реальность города XXI века.
После состоится встреча с режиссёром Ирой Волковой, сценаристом Жанной Зарецкой и художественным руководителем Алексеем Германом.
Ранее мы сообщали о том, что в Петербурге на "Ленфильме" откроют "Кинотеатр Гуэрра".
Фото: Ленфильм/вк
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