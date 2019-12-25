В Петербурге на "Ленфильме" откроют "Кинотеатр Гуэрра"

Вход на все показы будет бесплатный.

В Северной столице 9 декабря в пространстве киноцентра "Ленфильм" откроют "Кинотеатр Гуэрра". Проект приурочен к 100-летию со дня рождения Тонино Гуэрры.

Также в пространстве представят выставку "И дни, когда шел снег". Экспозиция будет состоять из специальной аудиовизуальной инсталляции и архивных фотографий, которую представила Лора Гуэрра.

На открытии фестиваля Андрей Хржановский представит мультфильмы "Лев с седой бородой" и "Долгое путешествие". Кроме того, на "Ленфильме" покажут легендарную трагикомедию Марио Моничелли с Марчелло Мастроянни в главной роли - "Казанова 70".

Ранее мы сообщали о том, что в пространстве киностудии "Ленфильм" прошла премьера картины "Илиана. Верь мне", режиссером которой стал Владимир Койфман.

Фото: Киностудия "Ленфильм"/вк