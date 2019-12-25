Картину "Илиана. Верь мне" впервые показали в Петербурге

Фильм стал полнометражным дебютом режиссера Владимира Койфмана.

В пространстве киностудии "Ленфильм" прошла премьера картины "Илиана. Верь мне", режиссером которой стал Владимир Койфман. Его фильм стал дебютом в полнометражном кино, до этого режиссер снимал только для телевидения.

Изначально фильм получил название "Улыбка поляницы" (в честь картины художника Ивана Бодрова), однако название позже изменили на "Илиана. Верь мне". Главную роль исполнила стала зарубежная актриса, американка Ина Барон. Актриса с русской театральной школой познакомилась во время обучения в школе-студии МХАТ. Она снялась в таких американских сериалах, как "Анатомия страсти", "Кости", "Двойник".

Хотелось найти актрису для нашего зрителя непредсказуемую, женщину-загадку. Мы пробовали много наших замечательных актрис, были хорошие пробы, но неизбежен был элемент предсказуемости, которого мы хотели бы не хотели допустить – такую причину выбора зарубежной актрисы на главную роль назвал режиссер.

Кроме того, в картине заняты сербский актер Иван Босильчич (сериал "Гостиница "Россия"), Виктор Сухоруков, Анна Чурина ("Вий", "Училка", "Тайна печати дракона"), Макар Запорожский ("Молодежка", "Последний рубеж", "Красный воробей"), Алексей Барабаш ("Питер FM", "Сестры", "Русский ковчег") и другие.

Практически все съемки происходили в одном помещении, а события разворачиваются в течении одного вечера и ночи. Съемочный процесс проходил весной 2018 года в Петербурге – на киностудии "Ленфильм" был создан дом главных героев. Специально для картины художник Татьяна Стрежбецкая написала копии полотен живописца Ивана Бодрова.

"Илиана. Верь мне" выйдет в прокат 3 декабря на киноэкранах России.

На сайте Piter.tv представлено интервью с режиссером картины "Алиса: Волнение", который приурочен к 85-летию великой русской актрисы Алисы Фрейндлих.

Фото: предоставлено киностудией "Ленфильм", Piter.tv

Текст: Рита Шахова / Piter.tv