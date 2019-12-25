В Петербурге завершился 30-й международный кинофестиваль "Послание к человеку", в рамках которого был представлен документальный фильм Дениса Клеблеева ("Король Лир", "Зима, уходи"") об актрисе Алисе Фрейндлих под названием "Алиса: Волнение".

Piter.tv решил задать несколько вопросов автору картины.

Сквозная сюжетная линия фильма — репетиции спектакля "Волнение", в котором Фрейндлих предстоит сыграть известную писательницу из Нью-Йорка. Вокруг создания эксцентричного образа героини проходят жаркие дискуссии между актрисой и режиссером Иваном Вырыпаевым. Они рассуждают о природе творчества, о его таинственных механизмах, о том, как произведение искусства вообще появляется на свет. Зрители увидят и тот мир, который окружает Алису Бруновну за пределами театра – семья, дом, друзья, увлечения и любимый город. Выход картины приурочен к 85-летию великой русской актрисы.

Сложно поспорить с тем, что ваш новый фильм – о сильной женщине. Как проходил ваш творческий процесс с Алисой Фрейндлих?

Мне очень понравилось в её работе, что она – достаточно въедливый человек. Алиса Бруновна максимально пыталась вникнуть в героиню, придуманную Иваном, режиссёром спектакля "Волнение", чтобы понять ее привычки, как у нее устроена голова. Мне очень понравился этот скурпулёзный разбор роли.

Как у вас родилась идея снять фильм об Алисе Бруновне? Как долго вы работали над фильмом?

Изначально ко мне обратился мой знакомый кинокритик Стас Тыркин. Он сказал, что Никита Владимиров (сын Алисы Фрейндлих), который занимается продюсированием спектакля "Алиса: Волнение" с ней в главной роли, попросил написать Ивана Вырыпаева пьесу специально для неё. Текст был написан и им захотелось задокументировать работу над постановкой в БДТ. Я сразу же согласился на предложение Стаса, потому что мне было очень интересно понаблюдать за Алисой Бруновной, за тем, как она работает.

Мы начали съемки в прошлом году, а в феврале 2020 года начались репетиции самого спектакля. Сьемки всех репетиций шли до самой премьеры – это была первая часть. А вторая часть представляет собой рассказ о жизни Алисы Бруновны вне театра. Её я снимал уже летом.

Как вы относитесь к случайности, проникающей в документальный фильм?

Это самое интересное, что есть в документальном кино! Я начал заниматься документальным кино через документальную фотографию. А для документальной-уличной фотографии элемент случайности безусловно важен. Часто ты выходишь на улицу и не знаешь, где окажешься и что за сюжеты ты будешь фиксировать с помощью камеры. Так что с элементом случайности очень интересно работать в документалистике и иногда я прямо ощущаю случайность как соавтора.

Главный герой документального фильма не должен замечать режиссера и оператора, тогда он предстает перед зрителями настоящим, без "маски"?

Мне кажется, что да! Но тут вопрос скорее не в том, чтобы стать незаметным для героя, тут вопрос доверия. Во время сьемок фильма я старался на репетициях быть более незаметным, чем в сьемках вне стен театра. В семейном кругу я был заметен, так как не был знаком с многими до начала работы над фильмом. Во время сьемок репетиций у нас уже с Алисой Бруновной сложились доверительные отношения, так что работалось нам очень легко.

Считаете ли вы, что в России необходимо популяризовать документальные фильмы, возможно, чаще показывая их по телевидению?

Продвигать документальное кино, безусловно, надо! Но только через интернет. Приятно, что последнее время на видеосервисах можно встретить большой объем документального кино.

Что вас вдохновляет в жизни?

Меня вдохновляет сама жизнь. Одно из любимых занятий – это гулять по городу. Иногда ты идешь по городу и тебе кажется, что ты герой фильма!

Текст: Анастасия Князева / Piter.tv

Фото: ovideo.ru