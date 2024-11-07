Мировая премьера состоится 4 декабря.

Стриминговый сервис Netflix представил трейлер документального фильма "Единственная девушка в оркестре". Режиссером проекта выступила Молли О"Брайен.

В фильме расскажут историю контрабасистки Орин О"Брайен, которая стала первой женщиной в составе Нью-Йоркского филармонического оркестра. Это произошло впервые в истории музыкального коллектива. Воспоминаниями об О"Брайен поделится одна из бывших учениц контрабасистки. Мировая премьера состоится 4 декабря.

Ранее мы сообщали, что вышел тизер-трейлер пятого сезона сериала "Очень странные дела".

Видео: YouTube / Netflix