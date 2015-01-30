Вышел тизер-трейлер пятого сезона сериала "Очень странные дела"

Мировая премьера состоится в 2025 году.

Стриминговый сервис представил тизер-трейлер пятого сезона сериала "Очень странные дела". Шоураннерами проекта выступают Мэтт и Росс Дафферы.

В опубликованном ролике представили названия восьми серий пятого сезона, который станет последним для сериала. Его события развернутся осенью 1987-го, спустя один год после финала четвертого сезона. Героям предстоит вступить в борьбу с монстром Векна, который выбрался за пределы изнанки их мира.

В главных ролях сыграли Милли Бобби Браун, Финн Вулфхард, Гейтен Матараццо, Калеб Маклафлин, Ноа Шнапп и другие. Мировая премьера состоится в 2025 году.

Ранее мы сообщали, что вышел трейлер байопика "Вальсируя с Брандо".

Видео: YouTube / Stranger Things