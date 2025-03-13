Вышел трейлер фильма "Стэн Ли: Последняя глава"

Фильм все еще находится в стадии производства.

Издание Comicbook представило трейлер документального фильма "Стэн Ли: Последняя глава". Режиссером проекта выступил Джон Болерджек.

Фильм будет посвящен несправедливому отношению к легендарному создателю комиксов Marvel со стороны его ближайшего окружения. Болерджек отметил, что менеджеры Стэна Ли постоянно обманывали его и вели закулисные игры. Фильм все еще находится в стадии производства. На его завершение режиссер открыл сбор на Kickstarter. Премьера ожидается в 2025 году.

Ранее Disney представил трейлер лайв-экшн-ремейка "Лило и Стича".

Видео: YouTube / Comicbook.com