Как снимался документальный фильм "Петербург! Жизнь в городе..."

Проект включил в себя более 30 короткометражных киноновелл о петербуржцах.

Режиссер документального фильма "Петербург! Жизнь в городе..." (12+) Ашот Джазоян рассказал в интервью "Петербургскому дневнику" подробности создания картины.

Отмечается, что проект включил в себя более 30 короткометражных киноновелл о петербуржцах.

Про Петербург уже было написано столько книг, он изображен на разных пейзажах – и не счесть их числа. Казалось бы, что нового мы можем в нем открыть? Однако я вспоминаю балабановского "Брата", Иосифа Бродского и Соню Мармеладову, незабываемую "Прогулку" Алексея Учителя и возвращаюсь к мысли, что все эти герои составляют противоречивое и вместе с тем очень сильное полотно питерской культуры. С одной стороны, мне было боязно начинать этот проект, с другой, хотелось вплести туда свою нить, добавить свою краску и акцент. Подошел к вопросу со всей деликатностью! А все потому, что влюблен в Петербург. Ашот Джазоян, режиссер фильма "Петербург! Жизнь в городе..."

Создатель кинокартины заявил, что этот фильм – признание в любви к городу на Неве, и главное – от его жителей.

В Петербурге мы старались наблюдать, медленно ходить, иногда тонуть во дворах-колодцах... Всегда видеть чистое голубое небо с позолотой. Съемочная группа постаралась так снять город, чтобы он перестал быть музеем под открытым небом, а стал близок каждому из нас. Петербург – это не только окно в Европу, но и, как сказали мне зарубежные коллеги, открытый миру город и очень важная часть мировой культуры. Ашот Джазоян, режиссер фильма "Петербург! Жизнь в городе..."

Центральной фигурой фильма является директор Эрмитажа Михаил Пиотровский. Он "в лаконичных мыслях передает суть того Петербурга, к которому стремятся все – кто тут никогда не был или, напротив, жил всю жизнь".

Фото: "Петербургский дневник" (Лилия Файзуллова)