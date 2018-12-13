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Святослав Вакарчук идет на выборы в Верховную Раду с партией "Голос"

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Лидер "Океана Эльзы" создал партию для прохода в парламент Украины.

Фронтмен популярной украинской группы "Океан Эльзы" Святослав Вакарчук пойдет на выборы в Верховную Раду. Об этом исполнитель заявил лично. Для того, чтобы избраться, он создал собственную политическую партию "Голос". Ранее музыкант уже пробовал свои силы на политическом поприще. В 2007 году он избирался от блока Ющенко, но через год ему пришлось сложить полномочия.

Известно, что в политическое движение входит бывший заместитель министра юстиции Юлия Клименко, а также экс-руководитель компании "Transparency International Украина" Ярослав Юрчишин. В пресс-релизе Вакарчук заявил, что партия не будет брать денежные средства у частных спонсоров-олигархов. Они планируют получать финансирование от "прозрачного бизнеса и простых украинцев".

Напомним, что парламентские выборы на Украине состоится в сентябре 2019 года.

Ранее Piter.tv публиковал материал о третьем дне забастовки в Екатеринбурге.

Фото: Instagram/okean__elzy

Видео: Piter.TV, YouTube/Страна.ua

Теги: верховная рада, океан эльзы, партия голос, святослав вакарчук
Категории: Картина дня, Лента новостей, Мировые новости, События на Украине,

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