Мин Аун Хлайн считает российскую военную технику перспективной и боепригодной.

Лидер Мьянмы допустил расширение списка поставок российских вооружений. Соответствующее заявление премьер-министр страны Мин Аун Хлайн сделал в интервью для "РИА Новостей", выступая на полях Восточного экономического форума во Владивостоке. Эксперт заметил, что между государствами развивается сотрудничество в военно-технической сфере (ВТС). При этом иностранец не пояснил, какие именно виды боевой техники могут дополнительно поставляться.

Вооружения и техника России по качеству стоят на первом месте и полностью покрывают наши потребности. Они очень помогают в расширении обороноспособности нашей страны, в перспективе - расширение состава. Мин Аун Хлайн, лидер Мьянмы

Напомним, что с 2001 года Россия поставила Мьянме уже 30 самолетов МиГ-29, 12 учебно-боевых бортов Як-130, шесть истребителей Су-30СМЭ, 10 вертолетов Ми-24 и Ми-35П. Также страна получила 8 зенитно-ракетных комплексов "Печора-2М", РЛС, бронетанковую технику и артиллерийские установки. В январе прошлого года РФ и Мьянма подписали контракт на поставки "Панцирь-С1".

Экс-глава МИД Австрии назвала последствия введения потолка цен на нефть.

Фото и видео: Telegram / РИА Новости