Карин Кнайсль не думает, что следует вмешиваться в глобальную экономику за счет внедрения "перекосов".

Бывшая министр иностранных дел Австрии назвала последствия введения потолка цен на нефть. В интервью для журналистов "РИА Новостей" на полях Восточного экономического форума иностранка Карин Кнайсль заметила, что эти ограничения могут привести к негативным перекосам в экономической системе.

Введение потолка цен, на мой взгляд, не отвечает логике категорий "спрос-предложение". Пока они пытаются ограничить предложение или сократить его, цена снова поднимется. Это приведет к перекосам. Карин Кнайсль, экс-глава МИД Австрии

Бывшая европейская чиновница уточнила, что не совсем понимает логику тех руководителей, которые пытаются вмешиваться в глобальные рыночные процессы. Карин Кнайсль напомнила коллегам о том, что нефть является ценным мировым товаром на рынках, поэтому всегда найдутся пути добычи топлива и способы продаже по конкретной стоимости.

Дмитрий Песков: российская нефть пойдет в страны, работающие на рыночных условиях.

Фото и видео: Telegram / РИА Новости