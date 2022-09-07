  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 12:53
122
lesjasap Код плеера Добавить в Яндекс.Новости

Экс-глава МИД Австрии назвала последствия введения потолка цен на нефть

0 0

Карин Кнайсль не думает, что следует вмешиваться в глобальную экономику за счет внедрения "перекосов".

Бывшая министр  иностранных дел Австрии назвала последствия введения потолка цен на нефть. В интервью для журналистов "РИА Новостей" на полях Восточного экономического форума иностранка Карин Кнайсль заметила, что эти ограничения могут привести к негативным перекосам в экономической системе.

Введение потолка цен, на мой взгляд, не отвечает логике категорий "спрос-предложение". Пока они пытаются ограничить предложение или сократить его, цена снова поднимется. Это приведет к перекосам.

Карин Кнайсль, экс-глава МИД Австрии

Бывшая европейская чиновница уточнила, что не совсем понимает логику тех руководителей, которые пытаются вмешиваться в глобальные рыночные процессы. Карин Кнайсль напомнила коллегам о том, что нефть является ценным мировым товаром на рынках, поэтому всегда найдутся пути добычи топлива и способы продаже по конкретной стоимости.

Дмитрий Песков: российская нефть пойдет в страны, работающие на рыночных условиях.

Фото и видео: Telegram / РИА Новости

Теги: австрия, карин кнайсль, мид, потолок цен, энергетика
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России, Мировые новости,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии