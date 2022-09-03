Дмитрий Песков: российская нефть пойдет в страны, работающие на рыночных условиях

В Кремле заявили, что не будут продавать нефть странам G7, если будет введен потолок цен.

Официальный представитель российской администрации Дмитрий Песков заявил о том, что нефть из РФ пойдет в страны, работающие на рыночных условиях. Таким образом чиновник ответил на вопрос журналистов о реакции Москвы на установление странами "Большой семерки" (G7) потолка цен на энергетические ресурсы. Пресс-секретарь Кремля пояснил, что если коллективным Западом будут вводиться ограничения на российское топливо, то оно пойдет по альтернативным маршрутам поставок.

Новак вчера однозначно и четко заявил, что те страны, которые присоединятся к потенциальному такому потолку цен, они не будут среди получателей российской нефти. Мы просто не будем на таких нарочных принципах с ними взаимодействовать. Дмитрий Песков, пресс-секретарь Кремля

Чиновник добавил, что принятие решения G7 о потолке цен на российскую нефть приведет к существенной дестабилизации всего энергетического мирового рынка.

США считают, что введение "потолка цен на российскую нефть" снизит инфляцию в стране.

Фото и видео: Telegram / Раньше Всех. Ну почти

