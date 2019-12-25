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Лидер "Ленинграда" подал документы на довыборы в ЗакС
Сегодня, 22:42
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arteliseev

Лидер "Ленинграда" подал документы на довыборы в ЗакС

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Шнуров стал одним из семи желающих попасть в Законодательное собрание.

Лидер музыкальной группы "Ленинград" подал документы на вакантное место в ЗакС, сообщил "Коммерсантъ". 

Шнуров стал одним из семи кандидатов. Пока что документы подали глава МО "Лиговка-Ямская",  глава Московского района, заместитель главы МО "Автово", экс-депутат ЗакСа пятого созыва,  координатор партии ЛДПР в Петербурге и член КПРФ. Прием документов завершится 21 апреля.

Планируется, что довыборы в Заксобрание пройдут 7 июня.

Ранее мы писали, что Шнуров написал стихи о своем депутатском будущем.

Фото: instagram / shnurovs

Теги: довыборы в закс, закс петербурга, петербург, шнуров
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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