Лидер "Ленинграда" подал документы на довыборы в ЗакС

Лидер музыкальной группы "Ленинград" подал документы на вакантное место в ЗакС, сообщил "Коммерсантъ".
Шнуров стал одним из семи кандидатов. Пока что документы подали глава МО "Лиговка-Ямская", глава Московского района, заместитель главы МО "Автово", экс-депутат ЗакСа пятого созыва, координатор партии ЛДПР в Петербурге и член КПРФ. Прием документов завершится 21 апреля.
Планируется, что довыборы в Заксобрание пройдут 7 июня.
Ранее мы писали, что Шнуров написал стихи о своем депутатском будущем.
Фото: instagram / shnurovs
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