Лидер "Ленинграда" подал документы на довыборы в ЗакС

Шнуров стал одним из семи желающих попасть в Законодательное собрание.

Лидер музыкальной группы "Ленинград" подал документы на вакантное место в ЗакС, сообщил "Коммерсантъ".

Шнуров стал одним из семи кандидатов. Пока что документы подали глава МО "Лиговка-Ямская", глава Московского района, заместитель главы МО "Автово", экс-депутат ЗакСа пятого созыва, координатор партии ЛДПР в Петербурге и член КПРФ. Прием документов завершится 21 апреля.

Планируется, что довыборы в Заксобрание пройдут 7 июня.

Ранее мы писали, что Шнуров написал стихи о своем депутатском будущем.

Фото: instagram / shnurovs