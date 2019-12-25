Шнуров написал стихи о своем депутатском будущем

Поэт и общественный деятель предстал в образе Кобзона.

Поэт, лидер музыкальной группы "Ленинград", член "Партии Роста" написал новые стихи о своем депутатском будущем. Некоторые полагают, что строчки посвящены всем тем, кто думает, что со вступлением в партию Шнуров "уже не тот".

"Я разучусь ругаться матом // И примирюсь, как мирный атом. // Когда я стану депутатом, //Другие песни запою.", – пишет Шнуров.

Далее в стихах Шнуров сравнивает себя с Кобзоном и говорит, что выйдет на ту же сцену, но уже за другие деньги.

"Но сам с собой за стопкой чая, //О юности былой скучая, // Вопрос задам себе случайно, - // Зачем волкам носить хомут?", – подводит музыкант, кажется, грустный итог.

Ранее мы писали, что Путин допустил голосование на дому по поправкам в Конституцию.

Фото: instagram / shnurovs