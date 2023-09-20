Лидер Кубы заявил, что защита прав человека не должна быть средством давления

Мигель Диас-Канель считает важным, чтобы мир слышал голос Глобального Юга.

Дело защиты прав человека является общим и не предполагает превращения их в инструмент давления на другие государства в интересах определенной страны. Соответствующее заявление президент Кубы Мигель Диас-Канель делал в рамках своего выступления на общеполитических дебатах в ходе 78-ой сессии Генеральной Ассамблеи ООН, организованной в Нью-Йорке. Политик полагает, что никто не может клеймить иные модели, культуры или суверенных участников на геополитической арене.

Защита прав человека - это общий идеал, который требует духа солидарности, уважения и конструктивного диалога между государствами. К сожалению, спустя 75 лет после принятия Всеобщей декларации прав человека реальное положение дел в мире совсем другое. Мигель Диас-Канель, президент Кубы

Мигель Диас-Канель пояснил, что Гавана намерена работать в составе Совета ООН по правам человека без политизации и двойных стандартов, а хочет развивать эффективное сотрудничество и диалог. Иностранный политик напомнил, что его страна предоставила свою кандидатуру в Совет ООН по правам человека на период с 2024 по 2026 года. Если Кубу утвердят в составе членов, то коллегам стоит ожидать голос в духе универсальной позиции стран Глобального Юга в поддержку законных интересов развивающихся стран.

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Фото и видео: Организация Объединенных Наций