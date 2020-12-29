Лидер ХДС ответил на призыв Европарламента по "Северному потоку — 2"

Армин Лашет рассказал, что зависимости реализации проекта газопровода от ареста Навального нет.

Лидер Христианско-демократической партии Германии ответил на призыв Европарламента по "Северному потоку — 2". Избранный глава ХДС, который в будущем может сменить Ангелу Меркель на посту канцлера, дал интервью местной газете Frankfurter Allgemeine Zeitung. Политик рассказал, что реализация российского проекта газопровода не должна зависеть от ареста Алексея Навального.

По мнению Армина Лашета, внешнеполитические аргументы европейских депутатов по отказу от строительства "Северного потока-2" не обоснованы, так как немецкое правительство и так учитывает геостратегические интересы Европы. Однако политик призвал Россию немедленному освобождению оппозиционера, подчеркнув, что поставки топлива на территорию ФРГ из РФ от данного вопроса не зависят.

Напомним, что 21 января ЕП принял резолюцию, в которой призвал ФРГ отказаться от продолжения строительства газопровода, а также "чувствительно усилить" санкции против Москвы из-за задержания оппозиционера.

Лидер ХДС ФРГ не увидел оснований для отмены антироссийских санкций ЕС.

Фото: YouTube/Phoenix