Армин Лашет объяснил, почему Евросоюз не откажется от введенных против России ограничений.

Лидер немецкой Христианско-демократического союза не увидел оснований для отмены антироссийских санкций Евросоюза. Об этом Армин Лашет, который в будущем может сменить на посту канцлера Ангелу Меркель, сообщил в интервью местному изданию Frankfurter Allgemeine Zeitung. Политик рассказал, что ограничения против Москвы введены из-за воссоединения с Крымом, другие - из-за конфликта на Донбассе или реализации минских соглашений.

Поэтому на данный момент нет оснований для отмены санкций Армин Лашет, Глава ХДС Германии

Напомним, что в декабре 2020 года в ЕС продлили антироссийские санкции, которые впервые были введены в 2014 году. В 2015 году Евросовет увязал санкции в отношении РФ в соответствии с "полным выполнением минских соглашений", в реализации которого Брюссель не увидел прогресса.

Немецкий депутат Лашет пообещал защитить Германию от правого экстремизма.

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