Армина Лашета избрали новым главой правящего в Германии ХДС

Политика избрали во втором туре голосования.

Армина Лашета избрали новым главой правящего в Германии Христианско-демократического союза. Об этом сообщается на сайте партии консерваторов. Там ведется прямая трансляция заседания. Известно, что при помощи 521 голоса поддержки лидирующую позицию занимает премьер-министр федеральной земли Северный Рейн - Вестфалия .

Стоит отметить, что ранее делегаты не смогли выбрать лидера в рамках первого тура голосования. За ним последовал второй этап. В первом туре из гонки выбыл один из участников - Норберт Рёттген. Он набрал меньшее количество голосов. Далее выбор происходил между Армином Лашетом и бывшим главой парламентской фракции Фридрихом Мерцем. В дополнение к онлайн-голосованию будет также проведено голосование по почте для подтверждения итогов.

Напомним, что предположительно, именно новый глава ХДС будет руководить консерваторами во время парламентских выборов в ФРГ. Депутаты не исключают, что не исключается вариант с разделением обязанностей. Вопрос будет решен в течение следующих нескольких месяцев.

Немецкий депутат Лашет пообещал защитить Германию от правого экстремизма.

Видео: YT / phoenix