Немецкий депутат Лашет пообещал защитить Германию от правого экстремизма

Кандидат на пост главы партии консерваторов ФРГ прокомментировал протесты в Вашингтоне.

Кандидат на должность главы ХДС Лашет пообещал защитить Германию от правого экстремизма и ненависти в обществе. Об этом во время онлайн-саммита Христианского-демократического союза сообщил премьер-министр земли Северный Рейн-Вестфалия Армин Лашет. Немецкий чиновник выступил перед делегатами встречи консерваторов. Он напомнил о событиях, которые произошли в Вашингтоне 6 января, когда протестующие ворвались в здание Конгресса.

Многие думают, что у нас такое произойти не может, но и здесь мы видели имперские флаги на ступенях Бундестага...Мы не позволим правым террористам и разжигателям сломать нашу страну Армин Лашет, премьер-министр федеральной земли Северный Рейн - Вестфалия

Чиновник также рассказал о прошлогодних протестах в Берлине. Тогда местные жители выступили против продления коронавирусных ограничений. Некоторые из активистов смогли перелезть через ограду здания парламента. Их остановили правоохранительные органы на ступенях здания.

Напомним, что делегаты съезда должны проголосовать за кандидатуру нового председателя. Это произойдет во второй половине 16 января. Предположительно, именно избранный глава ХДС будет возглавлять консерваторов во время парламентских выборов, которые пройдут в ФРГ в 2021 году.

Названо возможное препятствие для достройки "Северного потока-2".

Видео: YT / phoenix