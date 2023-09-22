Лидер Гвинеи заявил, что Африка страдает от навязанных Западом моделей госуправления

Мамади Думбуя призвал мировое сообщество разобраться в причинах госпереворотов в Африке.

Страны Африки страдают от моделей государственного управления, навязанных им западными державами. Соответствующее заявление сделал резидент на переходный период Гвинеи Мамади Думбуя в рамках своего выступления на общеполитических дебатах в ходе 78-ой сессии Генеральной Ассамблеи Всемирной организации в Нью-Йорке. Иностранный политик полагает, что демократический сценарий развития общества не работает на континенте, хотя это и пытаются "коварно и умело" навязать страны коллективного Запада.

Африка страдает от навязанной ей модели управления, которая, безусловно, хороша и эффективна для Запада, разработавшего ее в ходе своей истории, но которая с трудом адаптируется к нашим реалиям, нашим обычаям и нашей среде. Мамади Думбуя представитель Гвинеи

Мамади Думбуя подчеркнул, что сейчас в Африке наблюдается "эпидемия переворотов", которые международное сообщество стремится осудить. В Гвинее полагают, что не только те люди, которые берут в руки оружие являются пучистами, но и те, кто в белых воротничках меняет правила игры по ходу действия ради сохранения своей гегемонии. Президент переходного периода Гвинеи призвал международное сообщество не ограничиваться осуждением происходящего, а разобраться с причинами, приведшими к вооруженным государственным переворотам.

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Фото и видео: YouTube / Организация Объединенных Наций